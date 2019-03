Boloobal in sporthal Christian Hennuy

11 maart 2019

10u31 0

Op vrijdag 15 maart van 18 tot 22 uur is er in sporthal De Struysvogel aan de Tiensestraat 43 in Hoegaarden, het Boloobal, het jaarlijkse carnavalbal van de gemeentelijke basisschool. Mogelijkheid tot drankje en hapje. Toegang: 4 euro.