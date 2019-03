Boloo-bal in sporthal Christian Hennuy

11 maart 2019

Op vrijdag 15 maart van 18 tot 22 uur is er in sporthal De Struysvogel aan de Tiensestraat 43 in Hoegaarden, het Boloo-bal, het jaarlijkse carnavalbal van de gemeentelijke basisschool. Mogelijkheid tot drankje en hapje. Toegang: 4 euro.