Bloesemwandeling langs kunstwerken Christian Hennuy

19 april 2019

Het jaarlijkse bloesemevenement ‘Bloeiend Hageland’vindt dit jaar in Hoegaarden plaats op zondag 28 april vanaf 10 uur tot 17 uur. Men kan opteren voor een lange wandeling met start aan de kerk van Meldert, of voor een korte wandeling met start aan de molen van Hoxem.

Vanaf 10 uur zijn de wandelkaarten voor de bloesemwandelingen van 3 km en 13 km verkrijgbaar aan de kerk van Meldert , aan de molen van Hoxem in de Sint-Jansstraat, voor de 3 km, of in het toeristisch infokantoor aan de Houtmarkt in Hoegaarden. Onderweg stapt men bijzondere gebouwen binnen: de kerken van Hoxem en Meldert en de molen van Hoxem zijn doorlopend geopend, maar ook bij B&B De Schuur van Babel is men welkom. Eigenares Erica vertelt graag meer over deze bijzondere locatie. Op de binnenkoer van De Schuur van Babel kan men proeven van enkele streekproducten. Aan het bloesemkunstwerk ‘Pallox’ mag men de kunstenaar Hans Tuerlinckx zelf alles vragen over zijn werk, van 14 uur tot 17 uur. Van boven op het Pallox kunstwerk geniet men van een uitzicht over heel de regio. Op weg naar de bloesemlounge raakt de wandelaar zonder twijfel helemaal in de ban van het tijdelijke kunstwerk van textielkunstenares Isabelle Linotte die ook uitleg geeft van 14 tot 17 uur. In Hoxem in de bloesemlounge kan men genieten van een fris en fruitig biertje. Alle locaties zijn met de fiets te bereiken.