Binnenspeeltuin sluit vakantie af Christian Hennuy

04 januari 2019

De Jeugddienst van Hoegaarden organiseerde samen met de jeugdraad een binnenspeeltuin om de vakantie af te sluiten. Bij momenten liep de sporthal aardig vol, zeker ook toen de kinderen van de kinderopvang Stekelbees aanwezig waren. De focus lag in de sporthal op kleuters en jonge kinderen.

Voor de organisatie van de binnenspeeltuin deed de jeugddienst een beroep op de vzw Home Run. Leen Roevens, jeugdambtenaar van de gemeente: “Met de jeugdraad organiseren we voor iedere leeftijdsgroep activiteiten. Nu was dat voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Op 24 april organiseren we een buitenspeeldag voor kinderen tot 12 jaar, aan de buitenschoolse kinderopvang aan de Polder. Op 5 mei gaan we met de 12- tot 18-jarigen kajakken op de Lesse. Op het einde van het jaar voorzien we een fakkeltocht, gekoppeld aan de kerstmarkt in ’t Paenhuys. Elke jeugdvereniging heeft trouwens bij de jongste kerstmarkt 250 euro verdiend in de stand van de jeugdraad. Wel jammer is dat er dit jaar geen Roefel meer zal plaats vinden”. Vzw Home Run stond in voor de organisatie en ze hadden al het materiaal meegebracht: enkele springkastelen, een springparcours, klimtoestellen, gekke fietsjes, en voor de allerkleinsten een evenwichtparcours.