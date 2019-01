Binnenspeeltuin in sporthal Christian Hennuy

01 januari 2019

Jeugddienst Hoegaarden organiseert een gratis binnenspeeltuin voor kinderen van 3 tot 8 jaar in de gemeentelijke sporthal, op vrijdag 4 januari van 10 uur tot 17 uur. Het is de laatste dag van de kerstvakantie. Voor de kinderen een unieke gelegenheid om nog eens te springen op de springkastelen, vooraleer weer naar school te gaan. Toegang gratis. Info: leen.roevens@gemhoegaarden.be of 016/76.87.51