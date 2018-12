Bijzonder comité start in 2019 Christian Hennuy

16 december 2018

Bij het OCMW werden wijzigingen ingevoerd. Het OCMW blijft bestaan, maar de gemeenteraadsleden zijn tegelijk ook OCMW-raadsleden, terwijl er bij vorige verkiezingen nog 9 aparte OCMW-raadsleden waren. En de burgemeester is meteen ook OCMW-voorzitter. Tijdens de gemeenteraad zal er steeds een korte openbare zitting van het OCMW plaats vinden. Uiteraard kunnen de sociale besprekingen niet openbaar plaats vinden en daarvoor werd het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’ in het leven geroepen. In het comité zetelen zes personen, en de vergadering wordt voorgezeten door schepen Filip Havet (CD&V). In de verdeling voor de partijen gaan er vier mandaten naar CD&V en telkens 1 mandaat naar Gewoon Wit en N-VA. Volgende mandatarissen zullen zetelen: Jos Cauwberghs, Stefke Puttemans, Annicia Lumbala en Conny Gevens voor CD&V, Sarah Dumoulin voor Gewoon Wit en Carine Leys voor N-VA.