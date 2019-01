Bijzonder Comité Sociale Dienst Christian Hennuy

03 januari 2019

Bij het OCMW werden wijzigingen ingevoerd. Het OCMW blijft bestaan, maar de gemeenteraadsleden zijn tegelijk ook OCMW-raadsleden. De burgemeester is meteen ook de OCMW-voorzitter. Tijdens de gemeenteraad zal er steeds een korte openbare zitting van het OCMW plaats vinden. Uiteraard kunnen de sociale besprekingen niet openbaar plaats vinden en daarvoor werd het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’ in het leven geroepen. In het comité zetelen zes personen. Volgende mandatarissen, voorgedragen door hun respectieve partijen, zullen zetelen: Jos Cauwberghs, Stefke Puttemans, Annicia Lumbala en Conny Gevens voor CD&V, Sarah Dumoulin voor Gewoon Wit en Carine Leys voor N-VA. Na drie jaar zal Leys vervangen worden door Monica Janssens. Zij legden bij de installatievergadering van de gemeenteraad ook hun eed af bij burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Filip Havet werd voorgedragen als voorzitter van dat Bijzonder Comité en werd meteen toegevoegd aan het College van burgemeester en schepenen.