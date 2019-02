Bijkomend bodemonderzoek op oud sportterrein Christian Hennuy

27 februari 2019

Voor de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden is na het uitvoeren van oriënterend bodemonderzoek ook een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) vereist. De site werd tot eind jaren ’80 uitgebaat als gemeentelijk klasse III-stortplaats. Na de beëindiging van de stortactiviteiten werd de put opgevuld en kreeg de zone sport en recreatie als nabestemming. Jarenlang was er het voetbalveld van Sporting Outgaarden.

Dieper boren

Na het verdwijnen van de voetbalactiviteiten in Outgaarden door de fusieclub SC Out-Hoegaarden, kwam de site vrij. Het duurde een paar jaar vooraleer de erfpacht van de site werd toegewezen, maar de gemeenteraad van juni 2018 nam kennis van het feit dat de erfpacht voor de terreinen aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden toegewezen werd door het College aan oud-profvoetballer Benny Debusschere en dit voor een jaarlijkse huurprijs van 9600 euro. “De bodemattesten zijn echter nog niet in orde, dus lopen de huurgelden nog niet. Er werden al bodemtesten uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, maar OVAM eist nu dat er nog dieper wordt geboord, vooraleer de bodemattesten te kunnen afleveren”, zo vertelde burgemeester Jean-Pierre Taverniers op de vorige raadszitting. Via Interleuven kon de gemeente snel gebruik maken van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Studiebureau Rimeco N.V werd verzocht een raming op te stellen voor de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek. Volgens de offerte zullen de kosten hiervoor tot 12.424, 68 euro oplopen.

