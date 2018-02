Bierweekend krijgt vaste vorm 13 februari 2018

02u57 0

Dit jaar wordt in Hoegaarden '700 jaar bierdorp' gevierd, en het bierweekend is gepland op 13, 14 en 15 april. Op vrijdag 13 april organiseert de biergilde van 't Paenhuys 'Vrouwen en Bier', met Sofie Van Rafelghem, met degustaties van bieren.





Op zondag 15 april organiseert Funsation 'Beer Village Golf' en wordt bij de biergilde van 't Paenhuys ambachtelijk bier gebrouwen. Nog op zondag om 15 uur is er een 'Beerwalk' door de Hoegaardse Greeters en is er een opendeur in het biermuseum van vzw Hoegaards Erfgoed in het Kapittelhuys.





(HCH)