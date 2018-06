Bierdorp krijgt 9.150 euro subsidie 13 juni 2018

02u54 0

Hoegaarden is één van de vier Hagelandse plattelandsprojecten die via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER steun krijgen. Het gaat om projecten die in Bierbeek, Diest, Hoegaarden en Tienen uitgewerkt worden. In totaal 23.510 euro, waarvan 9510 euro gaat naar Hoegaarden 700 jaar Bierdorp. Hoegaarden wil voor de 700ste verjaardag van zijn biergeschiedenis de interesse voor het biererfgoed, de biercultuur en de link met de landbouw in de kijker plaatsen. Hiervoor lanceert men nieuwe toeristische bierproducten en worden bestaande producten opgewaardeerd en vernieuwd. Daarnaast zal een 'Straffe Benen-bierfietstocht' ontwikkeld worden, als ook blikvangers waar toeristen en passanten een foto van zichzelf mee kunnen nemen.





Een aantal activiteiten is al voorbij, maar er wordt heel het jaar door gevierd. (HCH)