Bezwaren tegen verkaveling Walestraat Christian Hennuy

22 februari 2019

De verkavelingsplannen tussen de Walestraat en de veldstraat parallel aan de H. Dotremontstraat, tegenover de begraafplaats van Hoegaarden, zorgen voor grote ongerustheid in de buurt. “ Van de 51 huishoudens die rechtstreeks grenzen aan de nieuwe woonwijk, dienden liefst 47 gezinnen een bezwaarschrift of liefst 92 procent van de rechtstreekse omwonenden. Deze verkaveling druist in tegen de goede ruimtelijke ordening, menen de buurtbewoners”, aldus woordvoerder Luc Minten.

Het project ingediend door architectenbureau Antea Group voor projectontwikkelaar Novus wil in het open veld, in woonuitbreidingsgebied, een nieuwe woonwijk bouwen met 23 woningen en 1 of 2 appartementsblokken van elk 10 appartementen, met ook de aanleg van veel groen, een avontuurlijke speelzone en een wadi op vroegere volkstuintjes, waardoor er een groene verbinding zou komen tussen het Gemeenteplein en de begraafplaats. “De verkavelingaanvraag is veel te grootschalig en in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente zelf. In plaats van 27 woningen, zoals voorzien voor dit woonuitbreidingsgebied, is er sprake van 43 wooneenheden. Vooral de twee appartementsblokken achteraan het terrein gaan een onaanvaardbaar grote impact hebben. De bewoners van de Dotremontstraat zijn hun privacy volledig kwijt. De twee woonblokken van dertien meter hoogte ten opzichte van de buurtweg gaan het unieke uitzicht op de historische dorpskern en de Sint-Gorgoniuskerk voorgoed verstoren”, aldus de klacht van de buurbewoners.

Er wordt ook gevreesd voor wateroverlast. “Omdat het sterk hellende terrein van 1.8 hectare grotendeels verhard gaat worden, vrezen velen voor wateroverlast. De regelmatige modderstromen vanuit de holle weg van de Walestraat gaan via de nieuwe toegangsweg het kortste traject zoeken naar de lagergelegen Dotremontstraat. De projectontwikkelaar heeft weliswaar een ruim bemeten wadi voorzien. Alleen ligt dat bufferbekken enkele tientallen meters gescheiden van de eigenlijke woonwijk. Het gaat om een gebied dat weinig infiltreert. Dit wordt een permanente modderpoel die ongedierte aantrekt en voor stank zal zorgen. De Walestraat is als kleine buurtweg niet voorzien op doorgaand verkeer. Volgens een minimale schatting gaat de verkeersdrukte in deze straat verdrievoudigen. Tot slot zijn er 14 parkeerplaatsen in openlucht voorzien aan het kerkhof. Wegens de beperkte parkeermogelijkheden gaan die plaatsen permanent door de bewoners ingenomen worden wat de parkeerdruk op de Houtmarkt en het Gemeenteplein gaat verhogen. Dit project dient enkel de winstmaximalisatie van een projectontwikkelaar, niet de leefbaarheid van de dorpskern. De buurt hoopt dat het college van burgemeester en schepenen dit megalomane project negatief gaat adviseren”, aldus een bericht opgesteld door de buurtbewoners. “We kunnen daar nog niets op zeggen. Ik denk dat we pas op het College van 4 maart kennis gaan nemen van juiste het aantal bezwaren, want er kunnen er nog schriftelijke, aangetekende bijkomen, begin volgende week. Daarna gaan we het onderzoeken”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)