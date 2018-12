Bezwaar tegen verdwijning rode postbussen Christian Hennuy

08 december 2018

16u26 0

Vermoedelijk denkt bpost dat hun dienstverlening veel te goed is, want de post operator heeft nu beslist enkele rode postbussen te laten verdwijnen. Zo zouden de rode brievenbussen van bpost verdwijnen in Hauthem, Hoxem, Babelom en ook eentje in Hoegaarden. Het gemeentebestuur heeft hiertegen bezwaar ingediend. “In het reglement van De Post staat dat er in stedelijk gebied een postbus moet staan tussen 500 en 800 meter afstand, terwijl dat voor een landelijke gemeente 1500 meter wordt. Voor de inwoners van Hauthem, Babelom en Hoxem wordt het wel meer dan anderhalve kilometer. Vandaar dat we bezwaar hebben ingediend”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).