Beurs voor landbouwminiaturen 02 maart 2018

Op zondag 4 maart, van 10 tot 17 uur vindt in sporthal de Struysvogel aan de Tiensestraat in Hoegaarden, een beurs van landbouwminiaturen plaats. Organisator LMVB/AMAB is de enige club in België die gespecialiseerd is in dat soort miniaturen. Hierbij gaat het over alle werktuigen en tractoren gebruikt in de landbouw van nu en vroeger. De schaal van deze modellen is meestal 1/32.





Er zijn 200 meter verkooptafels gevuld met de allernieuwste tractors en landbouwmachines , occasies , wisselstukken en folders gekoppeld aan een expo met pareltjes van zelfbouw gepresenteerd op maquettes. Toegang 3 euro , kinderen tot 12 jaar en leden LMVB/AMAB gratis. Info : 0496 /23.51.83 (HCH)