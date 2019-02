Beurs voor landbouwminiaturen Christian Hennuy

22 februari 2019

Op zondag 3 maart vanaf van 10 tot 17 uur is er in de sporthal de Struysvogel aan de Tiensestraat 43 in Hoegaarden een landbouwminiaturenbeurs, georganiseerd door LMVB / AMAB, een vereniging ( VZW ) met zetel te Gingelom , maar met leden uit binnen en buitenland. De verkoop en expositieruimtes zijn zo ingedeeld om de nodige beenruimte te voorzien zowel voor exposanten, verkopers en bezoekers . Aan het beursconcept wordt niets gewijzigd , de basis blijft verkoop en tentoonstelling van standaard , omgebouwde en verbouwde landbouwminiaturen . Pareltjes van zelfbouw en onderdelen voor zelfbouw zijn ook verkrijgbaar. Er is tevens ruimte voorzien voor het verhandelen van boeken , folders , films , kledij en aanverwante uit de landbouwwereld . Een natje en een droogje is verkrijgbaar in de sporthal zelf . Info : 0496 / 23 51 83 of lmvb/amab@yahoo.com