Bekende Vlamingen brengen met ‘Imagine no Lennon’ hulde aan zanger-gitarist Beatles Christian Hennuy

25 maart 2019

Al bijna 40 jaar is John Lennon, zanger-gitarist van de Beatles, in de rock ‘n roll hemel. Niemand evenaarde ooit zijn talent om met popmuziek de vinger aan de pols van de maatschappij te houden. Geen enkele popster zaaide ooit zoveel onrust, tot in het Witte Huis toe. Zijn ultieme daad zit in de song ‘Imagine’. Op dinsdag 2 april om 20.30 uur brengen Jean Bosco Safari, Ben Crabbé, Marco Rosso, Steven Mintjens en David Piedfort in het Nieuwhuys aan de E.Ourystraat 2 in Hoegaarden ‘Imagine no Lennon’. Kaarten kosten 14 euro. Bestellingen: jan@nieuwhuys.be. Op dinsdag 2 april gaan de deuren van ’t Nieuwhuys open om 19.30 uur.