Bedrijf Cisco in Mene – Jordaan vallei Christian Hennuy

30 november 2018

Vrijdag zakten de collega’s van technologisch bedrijf Cisco uit Diegem af naar het natuurdomein Mene –Jordaan van Natuurpunt Velpe-Mene in Meldert in het kader van hun halfjaarlijkse Giving Back-week. Het technologiebedrijf Cisco koos opnieuw een aantal goede doelen, waar zo’n 165 medewerkers een dagje gaan helpen. In Meldert kwamen een 15-tal medewerkers grassen snoeien en takken wegnemen.

Bij Cisco krijgen ze jaarlijks vijf extra ‘vrije’ dagen om de gemeenschap te helpen. Samen met Human Business (Hu-Bu) selecteerden ze een 14-tal vzw’s waar ze overal in België een dag vrijwilligerswerk doen. Zo contacteerden ze ook Natuurpunt Velpe –Mene. Robin Guelinckx, vrijwilliger van Natuurpunt begeleidde de operaties.

“De Mene-Jordaan vallei behoort tot het natuurgebied ‘Hoegaardse valleien.’ Samen met het kasteelbos van Meldert en met de Rosdel is dit het grootste aaneengesloten natuurgebied van Natuurpunt in de regio. Aan de rand van deze vallei, vlakbij het kerkhof van Meldert en de dorpskern zijn veel hooilanden. Op de meest kansrijke plaatsen willen we het gebied herstellen als orchideeënhooiland en kalkmoeras. Als we er niets aan doen wordt alles gewoon bedekt met riet en wilgenstruiken. Alleen op de plaatsen waar het geschikt is, zoals hier waar een meterdik venpakket aanwezig is, voeren we deze werken uit. Dicht bij het dorp kappen we het riet en verwijderen we de wilgenstruiken. Vandaag kregen we hulp van de firma uit Diegem. Ze zijn hier met 15 mensen van verschillende nationaliteiten toegekomen”, aldus Robin. De werknemers van Cisco maakten er alleszins een gezellig werkdag van. Ze hadden ook een tentje opgeslagen en een barbecue mocht niet ontbreken.