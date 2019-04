Apostelgenootschap verjongt Christian Hennuy

12 april 2019

Het Genootschap van de XII apostelen is de oudste vereniging van Hoegaarden. In 1631 werden de statuten van het Genootschap opgesteld en zij zijn de ruggengraat van de Palmommegang die dit jaar in Hoegaarden op 14 april al voor de 388ste maal plaats vindt. “Goed nieuws, ons Apostelgenootschap verjongt. We hebben in Hoegaarden meer kandidaten om apostel te worden dan dat er plaatsen vrijkomen. Dit jaar waren zes mensen kandidaat”, aldus Liesbeth Goris, parochieverantwoordelijke of pastor.

Om apostel te worden moet men in Hoegaarden aan enkele voorwaarden voldoen: zoon, schoonzoon, of kleinzoon van een apostel zijn. Dit eerste criterium heeft altijd voorrang. Indien er geen zonen of schoonzonen voorhanden zijn: iets betekenen voor de geloofsgemeenschap in Hoegaarden. “Zodoende hebben we voldoende reserven om steeds met 12 het genootschap te kunnen vertegenwoordigen. Voorlopig kunnen of willen er vier nieuwe reserven starten. Twee willen nog een paar jaar uitstel maar blijven kandidaat . Ze stellen het uit om praktische redenen”, aldus pastor Liesbeth Goris. Het totaal aantal leden van het Genootschap komt nu op 27, waarvan 12 apostelen, 4 discipelen die de palmezel dragen, 9 reserven, de mombaarvader en de pastor. De reserven mogen wel deelnemen aan de processie, maar krijgen een rode band zonder naam op, zoals de discipelen. De vier nieuwe reserven zijn: Gert Briesen, Jan Van Parijs, Wim Peeters en Joris Verbaeten. De apostelen dragen een umbrakel of hoofdtooi en rode band met hun apostelnaam erop.

De apostel met de meeste dienstjaren is de mombaarvader met 52 jaren dienst. André Stockmans is de huidige mombaarvader. Hij werd lid in 1967 op amper 17-jarige leeftijd. Van 1974 tot 1999 was hij apostel Philippus. André is dus 20 jaar mombaarvader, een jubileum. “Vroeger moesten de discipelen ongehuwde mannen zijn, maar dit hebben we niet kunnen volhouden. We willen met het apostelgenootschap graag naar Rome. In 2021 is het de 390ste Palmprocessie, misschien dan. We zouden graag de voetwassing bij Witte Donderdag in Rome met genootschap meemaken. Momenteel maken we een dossier en hebben we de eerste contacten gelegd ginder”, aldus André Stockmans. De Palmommegang op zondag 14 april start om 9.30 uur. Daarvoor om 9 uur is er de palmwijding in de kerk.