Aperitiefconcert 'Kriebels' in de kerk

22 februari 2019

Op zondag 3 maart om 10.30 uur is er het aperitiefconcert ‘Kriebels’ door de leerlingen van het plaatselijke filiaal van de ART-Academie, in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden. Het muzieklab, de klas van Nina Van Herwegen Woord, de klas van Sander Vandenbroeck Piano, de klassen van Mieke Coppin en Celine Godderis Dwarsfluit, de klas van Benny Vandenwijngaerden Viool, de klas van Karl Stroobants Gitaar, en de klas van Jurgen De Bruyn verlenen hun medewerking. Dit concert wordt gebracht in samenwerking met de jeugdband Feniks o.l.v. Peter Laermans . De toegang is gratis. Het aperitief wordt aangeboden door de gemeente Hoegaarden. Organisatie: ART, afdeling podiumkunsten.