André Stockmans koopt als eerste nieuwe 'Palmzondagpostzegels' 09 maart 2018

Door het grote succes van de postzegeluitgave vorig jaar op Palmzondag, wordt dit initiatief herhaald. Mombaarvader André Stockmans, de leider van het Genootschap van de 12 Apostelen, kocht als eerste de postzegels van schepen Marleen Lefevre. De zegels zijn nu te koop zijn in het Toeristisch infocentrum van de gemeente. Dit jaar staan de vier Hoegaardse processies in de kijker. Nu worden banners en vlaggen opgehangen voor de Palmprocessie, maar ook voor de processies van Hauthem, Meldert en Hoxem, worden de deelgemeenten bevlagd. Op 20 mei wordt in de kerk van Meldert een tentoonstelling over de Hoegaardse processies georganiseerd.





(HCH)