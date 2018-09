Als Rode Duivels op stage 05 september 2018

TS Events organiseerde bij SC Out-Hoegaarden een voetbalstage voor voetballers van U6 tot U15. De voetballers werden ditmaal ingedeeld bij een ploeg van een Rode Duivel: Hazard, De Bruyne, Vertongen, Witsel, Meunier, Kompany, enz... "We hebben van de Rode Duivels genoten tijdens het WK, dus hebben we daar nu op ingespeeld. Er namen in totaal 94 voetballertjes deel en het is al de 7de keer dat we in Hoegaarden een zomerstage organiseerden. Onze volgende stage organiseren we bij Houtem-Oplinter. Onze gasten hebben niet alleen voetbal gespeeld, ze maakten ook een uitstap naar PSV Eindhoven", aldus organisator Tim Thiry.





(HCH)