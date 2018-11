Alles voor Senn Acties om dure therapieën te bekostigen Christian Hennuy

19 november 2018

20u45 0

In juni 2017 kon het geluk niet op voor Elke Janssens (34j) en Tom Luckermans (34j) want hun eerste kindje werd geboren. De nachtmerrie begon in december vorig jaar toen de nu 16 maand oude Senn, RSV kreeg, een virale infectie. “Ons kindje kreeg op de afdeling pediatrie in Gasthuisberg een hartinfarct met hersenschade tot gevolg. Wij willen nu nieuwe, maar dure therapieën opstarten, maar die kosten veel geld en worden niet terugbetaald. Vandaar dat we de actie ‘Alles voor Senn’ opgestart hebben”, aldus Elke.

Er zijn al concrete acties gepland: Op 7 december organiseren Elke en Tom een Comedy-avond in zaal de Mena in Rotselaar met Veerle Malschaert, maar die is ondertussen al uitverkocht. Ze zullen ook een standje hebben op de kerstmarkt in Hoegaarden op 16 december en op 17 maart volgt een restaurantdag in Kumtich. Elke vertelt wat hen overkwam: “Toen Senn RSV kreeg was er niets bijzonders aan de hand. De kindjes, jonger dan 6-7 jaar, kunnen daar wel zwaar ziek van worden en lopen risico. Vandaar dat we met Senn naar het ziekenhuis gingen. Meestal komen de kindjes na twee weken ziekenhuis zonder probleem buiten. Senn kreeg echter een hartinfarct, werd gereanimeerd en hing nog 17 uur aan de hartlongmachine. Na 10 dagen ontwaakte hij uit een coma, was volledig verlamd, herkende ons niet meer en was onderhevig aan spasmen. We kregen te horen dat er hersenschade was door zuurstoftekort. Vooral zijn motoriek en het visuele gebied zijn aangetast. Onze Senn is nu ingedeeld in de groep CP of cerebrale parese , hersenverlamming zeg maar. Hij herkent ons weer, lacht, brabbelt. Maar hij beweegt zijn ledematen ongecoördineerd, hij slaapt slecht, kan nog niet knabbelen, noch rechtop zitten. We weten niet of praten later zal lukken. De enige therapie die hij voorgeschreven krijgt is ‘Bobath’ kine. Hij krijgt ook medicatie. We zijn naar bijkomende therapieën beginnen te zoeken, omdat nu moet ingegrepen worden en nu stimuleren cruciaal is, en we hebben de ABM –therapie gevonden, kostprijs 6000 euro per jaar. We hebben bijkomend een tweede therapie gevonden, namelijk ABR, een therapie die werkt vanuit de spieren en bindweefsels, ook 6000 euro per jaar. In de Verenigde Staten wordt een apparaat ontwikkeld een ‘PONS-device’, dat lichte elektrostimulatie geeft, maar het kost 20.000 euro. Er wordt niets van dit alles terugbetaald.” Vandaar dat Elke en Tom de facebookgroep ‘Alles voor Senn’ hebben opgestart. “Ik heb een brief geschreven aan minister Maggy De Block, waarin ik mijn ongenoegen uit voor het gebrek aan steun, zowel qua informatie als financiële terugbetalingen, maar ik kreeg nog geen antwoord”, aldus Elke Om haar problemen een plaats te geven is Elke gestart met een blog. Via www.allesvoorsenn.com kan men het hele verhaal in detail lezen, en via de facebookpagina ook financieel steunen.