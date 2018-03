Alles klaar voor Palmzondag 22 maart 2018

02u30 0

Overal in de gemeente zie je banners en wimpels hangen, want Palmzondag komt eraan. Nu zondag wordt een replica van het gotisch palmezelbeeld rondgedragen in de straten van de Cuype. Het originele mag de schatkamer van Sint-Gorgonius niet meer verlaten. Dat beeld werd sinds 1631 rondgedragen door vier discipelen, gevolgd door het Genootschap van de XII apostelen. Om 9 uur is er de wijding van de palmen in de kerk. Als palm wordt buxus gebruikt, maar als alternatief voor de 'pallemaaj' kan ook de 'ilex' plant gebruikt worden. Om 9.30 uur start de palmommegang, en vanaf 10 uur verkopen de kinderen huis aan huis hun palmtakjes. Om 14.30 uur is er een muntenworp van op de pui van het gemeentehuis, en om 15 uur kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de Tuinen van Hoegaarden. (HCH)