Air Base Day en Runway Run Christian Hennuy

28 maart 2019

In de luchtmachtbasis van Bevekom wordt op 10 april de Air Base Day en de eerste Runway Run georganiseerd. Bevekom is een buurgemeente van Hoegaarden en grenst aan Meldert en Opvelp. De luchtmachtbasis bevindt zich vlakbij de taalgrens. Het doelpubliek zijn jongeren die geïnteresseerd zijn in luchtvaart of in een loopbaan bij Defensie en zeker ook de omliggende bevolking.

Op woensdag 10 april organiseert de luchtmachtbasis van Bevekom de ‘Beauvechain Air Base Day 2019’, of kortweg de BAB Day 19. Het doel van dit evenement is om de verschillende eenheden van de basis en de toestellen van de Belgische Luchtmacht, met nadruk op de toestellen van de vliegbasis in Bevekom, de A109 en NH90 helikopters en de SF260 Marchetti vliegtuigen, uitgebreid voor te stellen. Bovendien zullen er ook verscheidene burgerverenigingen, die een onderlinge band hebben met de basis of de luchtmacht, aanwezig zijn. Van 10 tot 17 uur zal het publiek doorlopend de mogelijkheid hebben om verschillende standen te bezoeken. Daarnaast zal er een statisch display zijn van verschillende toestellen en zullen doorheen de dag ook regelmatig vliegdemonstraties plaatsvinden. Een deel van de opbrengsten van dit evenement gaat naar de goede doelen die ondersteund worden door de eenheden van de vliegbasis, waaronder FONAVIBE, ’t Prieeltje in Hakendover en L’Essentiel. Er zijn geen voorinschrijvingen, de toegang aan de kassa bedraagt 5 euro. De toegang is gratis voor kinderen onder de 12 jaar en voor militairen in uniform.

Om 18u30 is er voor de sportievelingen de eerste editie van de Beauvechain Air Base “Runway Run” (RWR) op het vliegveld van Bevekom. De RWR bestaat uit twee verschillende omlopen. Een eerste omloop van ongeveer 5 km en een tweede omloop van ongeveer 9 km. De start voor beide afstanden zal plaatsvinden om 18.45 uur. De omlopen liggen volledig op het vliegveld. Deelname kost 10 euro. Info en inschrijving: www.BABDAY.be.