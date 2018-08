Afvalwater brouwerij voor landbouw 03 augustus 2018

02u42 0

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers heeft met AB InBev onderhandeld en verkregen dat de landbouwers het water van het zuiveringsstation van InBev in Altenaken mogen gebruiken voor besproeiing van hun landbouwgewassen. Water geven mag maar tussen 20 uur en 8 uur 's morgens, en de programmatie moet nog met InBev afgesproken worden. De meeste landbouwers gaan er pas volgende week mee starten, en wie nog info wil kan contact nemen met de burgemeester. In plaats van het gezuiverde afvalwater te lozen in de Gete, zal het water nu gebruikt worden door de landbouwers vooral voor de fruitteelt, witloof en aardbeienteelt. (HCH)