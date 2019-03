Afvalcontainers buiten laten staan = sluikstorten Christian Hennuy

14 maart 2019

16u10 3

“We merken op dat er containers wekenlang de rijbaan of trottoirs versperren. Sommigen laten gewoon hun afvalcontainers op de stoep staan. Is daar controle op?”, zo opende Sp.a-raadslid Luc Buccauw de debatten over containers. “Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen werfcontainers en afvalcontainers. Bij werfcontainers is er een reglement en inname van het openbaar domein kost geld. Dat wordt gecontroleerd. Afvalcontainers buiten laten staan is een andere zaak. Men mag die de dag voor de afvalophaling vanaf 20 uur buiten zetten en na de ophaling moeten die binnengehaald worden. De vuilbakken buiten laten staan is verboden. Dat moet steeds gemeld worden aan de technische dienst die zal ingrijpen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).