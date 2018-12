Afscheid van OCMW-raadsleden Christian Hennuy

20 december 2018

De laatste echte OCMW-raad vond plaats, in de vorm zoals die was opgericht in Hoegaarden in april 1977, als opvolger van de COO-commissie. Thans wordt de aparte OCMW-raad afgeschaft, en worden de gemeenteraadsleden vanaf 2 januari meteen ook OCMW-raadsleden. Maar aparte OCMW-raadszittingen zijn voorbij.

Het was dus tijd om afscheid te nemen van de negen OCMW-raadsleden. Voorzitter en schepen Jos Cauwberghs (CD&V) was evenwel afwezig op de laatste raadszitting. Hij werd vervangen door ondervoorzitter Lieve Meulemans (CD&V), die zelf 18 jaar OCMW-raadslid was. De andere CD&V-OCMW-raadsleden uit de verdwijnende raad zijn: Julie Lochie (10 jaar OCMW), Marc Rimanque (13 maanden OCMW en 18 jaar gemeenteraadslid), en Conny Gevens (6 jaar OCMW). Bij Open VLD werd afscheid genomen van Freddy Mannaerts (6 jaar OCMW en 36 jaar gemeenteraadslid) en Jos Steenwinckels (8 jaar OCMW). Verder werd nog afscheid genomen van onafhankelijk raadslid Manu De Jongh (3 jaar OCMW) en Carine Leys van de N-VA (3 jaar OCMW). Zes raadsleden verdwijnen definitief als mandataris, maar drie keren weer in het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’, dat op 2 januari samen met de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Het gaat om Jos Cauwberghs, Conny Gevens en Carine Leys. De zes die definitief stoppen kregen meteen ook een korf met streekproducten als afscheidscadeau.