Afscheid van gemeenteraadsleden Christian Hennuy

11 december 2018

In Hoegaarden werden op de laatste raadszitting van het jaar zes gemeenteraadsleden uitgewuifd die definitief de raad verlaten. Ze kregen allen een streekpakket aangeboden als afscheidsgeschenk en kregen een welverdiend applaus van de talrijke aanwezigen.

Vooreerst was er Daniël Abts (Open VLD) die nog maar sinds oktober 2017 in de raad zetelt. Hij verving toen Caroline Vangoidsenhoven, en nam vooral de honneurs waar voor Meldert. Achiel Van Den Steen zetelde één legislatuur voor N-VA. Hij vertegenwoordigde Outgaarden. “Bij de jongste verkiezingen stonden er 15 kandidaten van Outgaarden op de verschillende lijsten, maar niemand werd rechtstreeks verkozen”, aldus Achiel die zelf geen kandidaat meer was. Gerti Druyts (CD&V) zetelde ook de jongste zes jaar. Zij was een stille kracht en zette zich vooral in voor Meldert, o.a. voor de Boskabouters. Godelieve Hardiquest (CD&V) was schepen van 2001 tot 2016, en was nog twee jaar gemeenteraadslid. Godelieve had steeds een verzoenende functie, ook in het College. “Ik heb steeds veel genoegen beleefd aan mijn mandaat”, aldus Godelieve. Fred Francart (CD&V) was even vijf maanden gemeenteraadslid in 1995, maar kwam van 2007 tot 2016 terug als schepen en was dan nog twee jaar gemeenteraadslid. Fred heeft zijn stempel gedrukt op de financiële toestand van de gemeente en hij zal de huidige schepen van Financiën en de diensten blijven informeren over de juiste beleggingen. Tenslotte vertrekt ook Willy Lambrechts (CD&V) de peetvader van het huidige woonzorgcentrum. Willy Lambrechts kwam in 2001 in de gemeenteraad en was zes jaar OCMW-voorzitter, zes jaar schepen en OCMW-voorzitter en nog eens zes jaar gemeenteraadslid. Hij was ook één van de krachten die ervoor zorgde dat Hoegaarden een pioniersrol kon spelen om gemeente en OCMW samen te brengen.