Afscheid na 42 jaar politiek Christian Hennuy

20 december 2018

Met zijn laatste OCMW-raadszitting nam Freddy Mannaerts (73 jaar) definitief afscheid van de gemeentepolitiek, nadat hij 42 jaar onafgebroken mandataris was, 36 jaar als gemeenteraadslid, en de jongste 6 jaar als OCMW-raadslid. “De politiek is in al die jaren fel veranderd. Van scheldpartijen en geruzie zijn we nu tot een elegantere manier gekomen om samen te werken over partijgrenzen heen. Jammer dat ik steeds in de oppositie zat en dat is uiteraard niet prettig. Ik was in 2008 wel enkele keren voorzitter van de gemeenteraad, tijdens de ziekte van de toenmalige burgemeester Frans Huon”, aldus Fredddy.

Freddy Mannaerts kwam in 1976 in de politiek door toedoen van familieleden en vrienden. Hij was achtereenvolgens raadslid voor PVV, Hoegaarden 2000, VLD en Open VLD, steeds bij de liberalen. “Ik heb niet meer meegedaan aan het nieuwste project ‘Gewoon Wit’, gewoon omdat ik het tijd vond om ermee te stoppen”, vertelt Mannaerts. Hij maakte in zijn politieke carrière drie katholieke burgemeesters mee: Roger Kerryn, Frans Huon en Jean-Pierre Taverniers. “Door een harde houding in de politiek bereikt je minder dan met diplomatie. In de tijd van Kerryn voerden we zwaar oppositie, maar met Frans Huon had ik een persoonlijke band. We bespraken dikwijls met ons beiden problemen uit de Hoegaardse politiek. Ik had al gedacht dat mijn politieke loopbaan in 2012 voorbij was omdat ik voor het eerst niet rechtstreeks verkozen was, maar dan is er nog 6 jaar OCMW bijgekomen. Dat is wel een verrijking geweest, omdat de OCMW-raad anders is en dat je dan ook eens met de sociale kant van de zaken geconfronteerd wordt”, aldus Freddy Mannaerts. Freddy was in zijn beroepscarrière leraar plastische kunsten en wetenschappelijk tekenen, vooral aan de Provinciale Normaalschool in Tienen, eerst in het middelbaar en dan 15 jaar als lesgever aan het Regentaal. Freddy maakte ook nog de overstap mee naar Groep T in Leuven. “Ik heb ook veel kunstwerken gemaakt, en enkele keren geëxposeerd, maar ik heb er altijd voor geopteerd om in eerste instantie leraar te zijn. Regelmatig maak ik nu nog pentekeningen en schetsen. Ik heb ook heel wat affiches geproduceerd. Aan schilderen ben ik de laatste jaren door tijdsgebrek niet meer geraakt. Of het nu weer gaat lukken, weet ik nog niet. In eigen dorp exposeerde ik de jongste jaren nog in Mariadal en in de Gazet van Hoegaarden”. Freddy Mannaerts was ook zeer actief in het verenigingsleven en hij was jaren voorzitter van jeugdhuis de Klup. “In de Klup hebben we heel wat kunnen realiseren. Eerst hebben we het jeugdhuis gered van schrapping op de subsidielijsten, daarna hebben we het helemaal verbouwd, we hebben het jeugdhuis a-politiek gemaakt, en heel wat activiteiten georganiseerd. We hebben ook veel activiteiten georganiseerd in de Cerkel, het liberale huis, en ik betreur nog steeds dat die zaal verdwenen is. Dat was het liberale bastion in Hoegaarden”, besluit Freddy Mannaerts.