Achtste editie van bierquiz Christian Hennuy

20 november 2018

In jeugdhuis Paenhuys vindt op 30 november de bierquiz plaats.

Jeugdhuis ’t Paenhuys organiseert op vrijdag 30 november van 19 tot 23 uur ‘die grootte bierquiz van ’t Paenhuys’, aan de Stoopkensstraat 82. Deelnemers kunnen zich verwachten aan alle mogelijke biervragen, en doen er best aan de nodige voorbereidingen te treffen om Chimay Tripels en Hoegaarden Grand Cru’s van mekaar te onderscheiden in de bierenproefronde. Inschrijvingen via info@paenhuys.be of noteren in de Smidse. Deelnamegeld 30 euro per ploeg voor teams van 4 personen. Minimum leeftijd is 18 jaar. Inschrijven kan nog tot 23 november.