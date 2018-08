Achterruit van wagen ingeslagen 23 augustus 2018

In de Tommestraat in Hoegaarden stelde een bewoner dinsdagochtend om 7.30 uur vast dat de achterruit van zijn wagen was stukgeslagen met een steen. Er werd niets uit het voertuig gestolen. De bewoner diende klacht in tegen onbekenden. (VDWT)