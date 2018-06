Academie wil muzikanten in eigen dorp houden 14 juni 2018

Op de vergadering van de cultuurraad werd de nieuwe structuur van de Muziekacademie filiaal Hoegaarden uitgelegd.





"De muziekschool bestaat al jaren in Hoegaarden en levert goed werk, want zo komen de kinderen in contact met cultuur", zegt Peter Laermans van Feniks. "De muziekschool is altijd een afdeling van de ART-Academie Tienen geweest, maar in de oude structuur waren er beperkingen. Nu komen er nieuwe kansen. Vroeger moest een leerling in Hoegaarden stoppen op 12-jarige leeftijd, en dan overstappen naar Tienen. Maar dat betekende dat ze dan meestal bij een Tiense muziekvereniging, vooral Sint-Genoveva Oplinter, gaan spelen. Wij willen onze muzikanten in Hoegaarden houden, en in de nieuwe structuur kunnen ze blijven tot 18 jaar, op voorwaarde dat er voldoende leerlingen zijn." Er zijn nog nieuwigheden op komst. Voortaan kunnen kinderen van 6-7 jaar al naar de kinderacademie, een nieuwe afdeling die naar Hoegaarden komt. Voortaan zullen de leerlingen ook tegelijk notenleer en het spelen van een instrument mogen aanvatten. (HCH)