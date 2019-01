ABInBev plant miljoeneninvestering in Altenaken Nieuw industrieterrein dringend nodig Christian Hennuy

28 januari 2019

15u38 1 Hoegaarden Biergigant ABInBev kampt met plaatstekort en is geïnteresseerd in 4 hectare bijkomende industriegronden in Altenaken, vlak naast de huidige brouwerijsite. Het dossier van het industrieterrein is evenwel nog niet rond. ABInBev heeft daar blijkbaar plannen voor een investering van meer dan 40 miljoen euro. Deze plannen staan los van de uitbreidingsdossiers die de biergigant vorig jaar al aanvroeg om de bierproductie in Hoegaarden op te drijven tot 1,5 miljoen hectoliter.

De brouwerij Hoegaarden vroeg vorig jaar een vergunning om tot 1,5 miljoen hectoliter per jaar te brouwen, een verhoging met 200.000 hectoliter, en dit terwijl een vermindering van 200.000 hectoliter verwacht werd, door het brouwen van het Hoegaards bier in China en Vietnam. De verhoging was dus zeker toekomstgericht.

Ondertussen draait de productie in de site ‘de Kluis’ op volle toeren om dat quotum te halen. Ook voor de site in Altenaken is inmiddels de bouwvergunning afgeleverd en zijn de grondwerken gestart. Er komt een nieuwe gevel aan het gebouw en de transportzone en de bottelarij worden stevig uitgebreid. Achter het bestaande gebouw wordt een groot magazijn gebouwd van wel dertig meter hoog, voor de opslag van afgewerkte producten in warme kamers. Er komt ook nog een nieuwe blikkenlijn. Begin 2020 moeten deze werken klaar zijn.

Op dit ogenblik werken er een 180-tal personeelsleden in de brouwerij. Ondertussen zijn er bijkomende plannen voor uitbreiding op het nog te realiseren industrieterrein. Exacte cijfers worden niet vrijgegeven, maar tijdens de jongste VOKA-receptie in Tienen sprak men van een investeringsbedrag van 43 miljoen euro. Bij de vakbonden van ABInBev heeft men weet van verschillende fasen van uitbreiding, en ook van grote investeringsbedragen, maar juiste cijfers kunnen niet bevestigd worden. Het zou gaan om nieuwe activiteiten die uit Leuven naar Hoegaarden worden overgebracht, omdat men ook in Leuven kampt met plaatsgebrek.

Merknaam die goed verkoopt

“Vandaar dat de bijkomende industriezone van 8 ha in Altenaken dringend nodig is. Het zal vechten zijn om alle Hoegaardse bedrijven daar voldoende plaats te geven”, zegt schepen voor KMO, Middenstand en Tewerkstelling Hans Decoster (CD&V). “Hoegaarden is hot, een merknaam die goed verkoopt. Het nieuwe industrieterrein is niet alleen gegeerd door de ligging vlakbij de E40 en halfweg tussen Brussel en Luik, maar ook door de connectie met de naam Hoegaarden. Door de reclame van ABInBev is de naam Hoegaarden wereldwijd bekend geraakt. Alle bedrijven willen maar graag aan de naam Hoegaarden gelinkt worden. Het lag ook voor de hand dat we Interleuven gekozen hebben als projectontwikkelaar. Die hebben het hele gebied onderzocht en afgebakend. Dit is geen KMO-zone, maar echte industriegrond, grond die grotendeels bleef braak liggen, maar waarvan er al een deel in gebruik is. Interleuven is ondertussen bijna klaar met het opkopen van de terreinen. Alle aankopen zullen dit jaar rond zijn”, besluit Decoster.