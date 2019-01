Aantal inbraken gedaald door ANPR camera’s Christian Hennuy

23 januari 2019



Philip Collaers NVA-raadslid uit Meldert stelde op de raadszitting dat er een inbrakenplaag was in Hoegaarden in het laatste kwartaal van 2018, maar dat werd tegengesproken door burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) die de cijfers voor Hoegaarden bij de politiezone opgevraagd had. “We komen van 40 inbraken in 2017 naar 28 inbraken in 2018. Er waren wel drie inbraken in december vorig jaar en toevallig allemaal in Meldert. Van die 28 inbraken het voorbije jaar zijn er vijf opgelost, dankzij de ANPR-camera’s.” De burgemeester gaf ook de inbraakcijfers van de jaren daarvoor: 47 in 2013, 24 in 2014, 35 in 2015 en 38 in 2016. Philip Collaers vroeg eveneens of er geen uitbreiding gepland is van het aantal camera’s. “We zijn begonnen met de grote invalswegen. Ook de Waalse buren uit Geldenaken en Hannuit doen dat. Er moeten zeker ook ANPR-camera’s komen in Boutersem, want dievenbendes gebruiken de kortste weg om een autosnelweg te bereiken. Het is ook voor de beveiliging dat we in de grotere politiezone Getevallei gestapt zijn. Maar camera’s alleen is niet voldoende. Ook buurtobservatie blijft nuttig”, aldus de burgemeester.