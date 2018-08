Aannemer strijkt geld op maar voert schilderwerken niet uit 09 augustus 2018

Voor een veertiger uit Hoegaarden werd een maand cel en 400 euro boete gevorderd omdat hij voor enkele honderden euro's een vrouw had opgelicht in Hoegaarden. Hij had haar beloofd om als aannemer schilderwerken uit te voeren. Maar eens het geld gestort was, kwam hij niet meer opdagen.





De beklaagde stuurde zijn kat naar de zitting. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. Ze had eerst zelf contact opgenomen met de beklaagde, die ze kende. Daarna werd een offerte gemaakt, een contract opgesteld en betaalde de vrouw voor de werken, die uiteindelijk nooit plaats vonden. De rechter was er nog niet uit of hij dit in zijn vonnis, dat valt op 5 september, zou bekijken als misbruik van vertrouwen of oplichting. (SVDL)