Aandacht voor Gallo-Romeins erfgoed Christian Hennuy

11 januari 2019

Portiva, de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst, de gemeente Hoegaarden en vzw Hoegaards Erfgoed richten in 2019 de schijnwerpers opnieuw op het Gallo-Romeins erfgoed. Blikvanger daarbij moet de mozaïekvloer (foto), in gerecupereerde Romeinse daktegels, afkomstig van de Blotenberg, worden.

In de jaren na 1981 werden door verschillende archeologische teams opgravingen verricht: Kluisveld, Goudberg, Blotenberg, nadien op het hst-tracé en nu in 2018 opnieuw in Meer, binnen de ruilverkaveling Willebringen. De meeste objecten, in ijzer, brons, of keramiek, zijn opgeslagen in het depot aan de Mulkstraat in Tienen, in de voormalige Theobalduskapel. Enkele vondsten zijn tentoongesteld in het gemeentehuis van Hoegaarden. Dat kan worden uitgebreid met vitrines in zaal Grand Cru. De mozaïekvloer (foto), in gerecupereerde Romeinse daktegels, wordt de blikvanger. Portiva wil instaan voor de conservering ervan. “Over de Blotenberg, op de rechteroever van de Schoorbeek, publiceerde archeoloog Marc Meurrens aan de KU Leuven in 1982. De opgravingen naar die Gallo-Romeinse villa dateren van 1981-82. Van het hoofdgebouw werd toen een lengte van veertig meter blootgelegd”, aldus Hoegaards Erfgoed.