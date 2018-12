A Winter’s Night in de kerk Christian Hennuy

29 december 2018

Het harmonieorkest Feniks Hoegaarden bracht in de Sint-Gorgoniuskerk een concert ‘A Winter’s Night’ met muziek die warmte moest brengen in deze donkeren dagen. Het werd een mix van jazz, film- en popmuziek en uiteraard ook kerstliederen.

Het concert startte met Psalm 42, waarbij een solo achteraan in de kerk werd afgestoken, vooraleer het orkest inviel. De kerstliederen kwamen er in een bewerking met jazz-inslag en soms met verschillende liederen aan elkaar verweven. Er werd ook een stuk uit ‘De Kleine Prins’ gebracht met afwisselend muziek en woordkunst. “De jongeren kennen de blaasinstrumenten niet meer. De muziekscholen zitten overvol, maar de jongeren kiezen meestal gitaar of piano. Als je zo’n instrument kiest is het moeilijk om in een leuke groep als de onze te spelen. Daarom zijn we mee in het project ‘Tu Te Rappelles?’ gestapt om blaasinstrumenten in de picture te zetten”, aldus presentatrice Nicky Machiels. En meteen werd ook de muziek gebracht met alle aandacht op de blaasinstrumenten. Jeroen Bavin leidde Feniks tijdens het hele concert, behalve bij het laatste nummer ‘Thank you for the Music’, dat werd geleid door Jolien Van Ransbeeck. Jolien studeert voor dirigente en bij één van de repetities kon ze invallen voor de afwezige dirigent Jeroen Bavin. Deze stelde voor dat ze meteen ook dat stuk tijdens het concert zou dirigeren.