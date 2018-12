80-jarigen gevierd Christian Hennuy

16 december 2018

Traditiegetrouw worden bij het eindejaarsfeest voor de 60 plussers in de sporthal ook de 80-jarigen gevierd. Uiteraard zijn er heel wat meer in de gemeente dan de elf die naar voren kwamen, maar samen hebben die toch 880 jaar ervaring. Nog enkele cijfers uit de burgerlijke stand van Hoegaarden in 2018: vorig jaar waren er 52 geboorten, waarvan 33 jongens en 19 meisjes. Er waren 35 overlijdens, tegenover 61 in 2017.