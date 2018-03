700 liter bier voor 700 jaar bierdorp 02 maart 2018

02u58 0

Hoegaarden viert dit jaar de 700 jaar bierdorp, omdat de eerste geschreven bronnen spreken van een brouwerij in 1318 in Hoegaarden. Dit wordt onder andere gevierd met een bierweekend van 13 tot 15 april en tal van verenigingen organiseren dit jaar activiteiten rond bier. Er verschijnt ook een nieuwe publicatie over het Hoegaardse bierverleden. De Hoegaardse brouwerij (ABInBev) wil niet achterblijven in deze viering en trakteert op 700 liter bier voor 700 jaar brouwtraditie. Op 14 en 15 april kunnen mensen die over het juiste bonnetje beschikken - het bonnetje werd verdeeld via een infoblad - in de deelnemende cafés terecht voor een gratis Hoegaarden of een gratis Hoegaarden 00. Nog in het kader van 700 jaar bierdorp is er op 4 mei een lezing met Christine en Daytona Celis in het Paenhuys. (HCH)