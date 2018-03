700-jarig bestaan brouwerij wordt centraal thema van toeristisch seizoen 08 maart 2018

02u33 0 Hoegaarden Het toeristische seizoen werd voorgesteld in het gemeentehuis in Hoegaarden, met een resem activiteiten. Zo komt er een nieuwe toeristische brochure, worden de Tuinen van Hoegaarden heringericht en worden de processies opgewaardeerd. "Maar door het bier heeft Hoegaarden net dat ietsje meer dan andere kleine gemeenten", aldus schepen voor Toerisme Marleen Lefevre.

Centraal dit jaar staat zeker de viering van 700 jaar bierdorp. Je kan er niet naast kijken, want bij het binnenrijden van Hoegaarden zie je de borden staan. In 1318 werd voor het eerst in geschriften een brouwerij vermeld in Hoegaarden, vandaar de viering. Er werd nu een nieuwe publicatie 'Hoegaarden, the place to be(er)' voorgesteld.





"We hebben veel plezier gehad bij het samenstellen van onze brochure over bier, want we moesten hiervoor naar alle cafés. Wat zeker niet vergeten werd in het boekje is dat niet alleen Hoegaarden, maar ook de deelgemeenten Outgaarden en Meldert ook hun brouwerijen hadden", aldus Marleen Lefevre.





Heel wat activiteiten door de verenigingen en de horeca staan dit jaar in het teken van bier, maar het grote bierweekend vindt plaats van vrijdag 13 tot zondag 15 april, met lezingen over 'Vrouwen en bier', 'Boeken en bier', het tappen van 700 liter gratis Hoegaards bier, beer village golf, een 'beerwalk' en een tentoonstelling van bierattributen in het Kapittelhuys.





'Brunette de Venise'

Ook de horeca doet mee. Zo presenteert café Brem iedere maand van het jaar een ander Experimentum bier van de brouweij Viven. En tijdens het bierweekend lanceert Den Venetiaen een nieuw bier, het stoute zusje van het Venetiaens Blondje, namelijk 'Brunette de Venise'. Op 4 mei komen Christine Celis en haar dochter Daytona naar 't Paenhuys voor een ontmoetingsavond rond de Celis White. Maar ook in maart zijn er al activiteiten. "Ons toeristisch seizoen start volop op zaterdag 17 maart met een bier en legendewandeling, een workshop over het maken van bierpralines, en op zondag 18 maart een Plantenbeurs in de Tuinen, waarbij iedereen een gratis Hoegaarden kan drinken in de serre." (HCH)