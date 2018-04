60 kinderen tellen af naar eerste communie 27 april 2018

02u27 1

Op Hemelvaartdag, donderdag 10 mei, doen in de Hoegaardse Sint-Gorgoniuskerk exact 60 communicanten hun eerste communie. Vorig jaar was het iets minder, maar jaarlijks schommelt het aantal rond zestig.





Liesbeth Goris is leidster van de catechese die bestaat uit vijf mensen en ook nog enkele helpende mama's. In totaal worden een 10-tal lessen gegeven, ook praktisch gericht op hoe ze moeten bewegen op 10 mei.





Elk kind mag wat doen tijdens de viering. "Vier kinderen hebben zich speciaal voor deze eerste communie laten dopen", aldus Liesbeth.





(HCH)