50 jaar Hand in Hand 18 augustus 2018

Biljartclub Hand in Hand Meldert bestaat 50 jaar en voor de 43ste maal wordt een golfbiljarttornooi georganiseerd in zaal Ermelindis, aan café Odette.





Cafébaas Henk Meeus: "Mijn vader Rik Meeus heeft samen met Julien Collin en Denis Vanhulst indertijd de biljartclub gesticht in het seizoen 1968-1969. We zijn de succesrijkste golfbiljartclub geworden in het Tiense verbond. Naast de ontelbare plaatselijke titels werden we in de jaren '80 zesmaal kampioen van België en kampioen van de Lage Landen". Op dit ogenblik wordt het 43ste tornooi georganiseerd, nog het enige in de regio. Wel 450 biljarters hebben ingeschreven.





(HCH)