50 inwoners Beukenlaan klinken samen op het nieuwe jaar Foto Christian Hennuy

Niet minder dan 50 inwoners uit de Beukenlaan kwamen samen om het nieuwe jaar in te zetten met een gezamenlijk etentje. Helemaal niet slecht als men weet dat er in deze wijk slechts 32 huizen zijn. François Vertongen organiseerde de bijeenkomst: "Ik organiseer graag. Vroeger woonde ik in Kessel-Lo en daar organiseerden we varken aan het spit voor de hele wijk. Ik ben goed ingeburgerd in Hoegaarden en fiets bij de plaatselijke wielertoeristenclub. Daar heb ik al een etentje voor georganiseerd met veel bijval. Toen kreeg ik de idee om dat ook voor onze straat te doen. Ik ben alle huizen afgegaan en ik kreeg enorm veel respons."











(HCH)