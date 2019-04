388ste Palmprocessie met voldoende pallemaaj Christian Hennuy

04 april 2019

09u43 0

Op zondag 14 april is het Palmzondag, de hoogdag voor Hoegaarden met de 388ste Palmommegang, georganiseerd door het Genootschap van de XII Apostelen. Anderhalve maand geleden werd in Hoegaarden een noodkreet geslaakt omdat op veel plaatsen de buxus die gebruikt wordt als palmtakken, ‘pallemaaj’ in het Hoegaards, aangetast is door de buxusmot. “Ikzelf heb er voldoende voor de palmezel en de apostelen. En als iedereen die palmaaj beloofd heeft die ook brengt is er meer dan voldoende voor de kinderen”, aldus Mombaarvader André Stockmans de leider van het Apostelengenootschap.

Het officiële Palmgebeuren in Hoegaarden op zondag 14 april start om 9 uur met de palmwijding in de kerk, gevolgd om 9.30 uur stipt door de Palmprocessie. Processie waarin honderden kinderen mee opstappen met hun ‘pallemaaj’ die ze na de ommegang huis aan huis gaan verkopen. Kinderen die geen palm hebben kunnen die gaan halen in de pastorie, waar een voorraad wordt bijeengebracht. Ook op de plantenmarkt van zondag 7 april wordt pallemaaj ingezameld. “Voor de apostelen begin de dag al om 7.30 uur in de pastorie, waar wij ons gaan aankleden. Vooral het aanbrengen van de plaatjes op hun hoofd, de umbrakels, het aureool van de apostelen, vraagt veel werk”, vertelt André Stockmans. Er wordt wel eens gevraagd hoe die op de hoofden van de apostelen bevestigd worden. “Met een schroef en een plug”, antwoord ik steevast”, lacht Stockmans. De intrede van de apostelen in de kerk gebeurt juist voor het evangelie. “Na de processie komen we weer naar de kerk voor de gebedsdienst, en tijdens het voorlezen van het lijdensverhaal vluchten de apostelen symbolisch naar de sacristie. Traditiegetrouw gaan we na de viering in de pastorie een geuze drinken”, vervolgt André Stockmans. Dat is een gewoonte die nog werd ingevoerd door voormalig deken Pieter Vanderhasselt, zelf afkomstig uit een brouwersfamilie, in de helft van de vorige eeuw.

De apostelen vervolgen dan hun dag met het eten van een broodje en na de middag kalfskop in ’t zuur of een pekelharing. Om 15 uur is er het gebed voor de overleden apostelen, en uiteraard gaan ze dan ook links of rechts een pintje drinken. “Om 17.30 uur hebben we onze bekerdrink in het Kouterhof, waarbij elke apostel een kelk gevuld met wijn in één teug moet leegdrinken, en dan besluiten wij onze zware dag met een gezamenlijk avondmaal. Apostel worden in Hoegaarden is een belangrijke taak, die zoveel mogelijk wordt overgegeven van vader op zoon. Dit jaar hebben we enkele reserven aangeduid. Afwachten of ze volharden”, aldus André Stockmans.

Palmzondag is het hoogfeest in Hoegaarden en het parcours van de ommegang is bevlagd. Na de processie gaan de kinderen huis aan huis hun ‘pallemaaj’ verkopen. Om 14.30 uur is er een muntenworp van op de pui van het gemeentehuis en om 15 uur is er een Paaseierenraap in de Tuinen van Hoegaarden. Er is ook een kermis op het Gemeenteplein, alleen open de zondag na de processie. Er was een voorstel op de gemeenteraad om de kermis op vrijdag te openen, maar dit werd verworpen voor de CD&V meerderheid. Op de jongste vergadering van de cultuurraad werd nog gesteld dat dit een gemiste kans is en dat dit minstens voor advies aan de cultuurraad had moeten voorgelegd worden.