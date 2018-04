300.000 euro voor parking 13 april 2018

De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 17 april over een toelage van 300.000 euro voor de vereniging Hockey in Hoegaarden (HIH), voor de aanleg van een nieuwe gezamenlijke parking voor tennis en hockey.





Op dit ogenblik is er een groot parkeerprobleem aan de Zavelkuilstraat voor de twee sportverenigingen HIH en Tennifun. Beide clubs willen daaraan verhelpen door de aanleg van een gemeenschappelijke parking. Door het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zavelkuilstraat is er geen enkel probleem voor de aanleg. HIH zal wel de wetgeving in verband met overheidsopdrachten moeten respecteren bij aanduiding van een aannemer. (HCH)