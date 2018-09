25 vierkante meter citaten van Gezelle 05 september 2018

02u25 0 Hoegaarden Gin Van Nerom uit Meldert maakt voor de 120ste verjaardag van het overlijden van Guido Gezelle - in 2019 - een kalligrafiewerk van wel 500 tegels. Daaraan worden ook geluidsfragmenten en beelden gekoppeld. Heel wat mensen kwamen in de Hoegaardse bibliotheek de citaten inspreken.

Gin Van Nerom is bijna klaar met het grootste kalligrafiewerk dat ze ooit verwezenlijkte: een vloer van 25 vierkante meter met citaten van Guido Gezelle op tegels. "De tegels worden gelegd als gangpaden waar de mensen tussen kunnen wandelen. Via sociale media heb ik mensen gevraagd om hun favoriete citaten of verzen van Guido Gezelle binnen te sturen en die heb ik gekalligrafeerd op de tegels. Jef Rozenski, ook uit Hoegaarden, vatte het plan op om de bezoekers van de expo via een oude telefoon, als men het juiste nummer van de tegel draait, een geluidsfragment van datzelfde citaat te bezorgen. Vandaar nu de geluidsopnames. We zullen er ook nog de tegels bij projecteren waar het mogelijk is", aldus Gin. Het werk zal worden tentoongesteld in de nieuwe bibliotheek van Mechelen in het Predikherenklooster, in de abdij van Tongerlo, in het huis van Stijn Streuvels, Het Lijsternest, en dichter bij ons in De Borre in Bierbeek en tenslotte in het gemeentehuis van Hoegaarden. Bezoekers zullen alle fragmenten kunnen horen, voorgelezen door 500 stemmen. Geen geschoolde stemmen, maar de stemmen van doodgewone mensen, het publiek waar Gezelle voor schreef. Daarvan werden er nu al een deel ingesproken in de Hoegaardse bibliotheek. (HCH)