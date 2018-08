2013 euro aan boetes 09 augustus 2018

De politiezones LAN en Tienen-Hoegaarden voerden dinsdag in de loop van de dag een doorgedreven controle uit op het zwaar vervoer binnen beide zone's. De controles gingen door op de carpoolparking in Hoegaarden en de Grote Steenweg te Zoutleeuw. In het totaal werd er voor 2013 euro aan boetes uitgeschreven. (KBG)