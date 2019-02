19de wijnbeurs in kasteel Christian Hennuy

20 februari 2019

14u12 2

De Commanderij Hoegaarden organiseert op zondag 24 februari van 10 tot 18 uur in het Sint-Janscollege of het kasteel van Meldert aan de Waversesteenweg 1 in Meldert, de 19de wijbeurs ‘De wereld in je glas’, een unieke wijnbeurs van topinvoerders met wijnen uit de hele wereld, o.a. uit Australië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland, Noord- en Zuid-Amerika, Portugal, Spanje en Zuid-Afrika. Deelname 8 euro, inclusief Spiegelau degustatieglas. Info: www.commanderijhoegaarden.be