10.500 euro subsidiëring voor Vredessporen 02 februari 2018

02u29 0

Met het project Vredessporen wil de gemeente Hoegaarden de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende en serene wijze herdenken. Zopas ontving de gemeente een subsidie van 10.500 euro hiervoor via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling Leader. Met het project Vredessporen in Hoegaarden weerklinkt op een aantal strategisch gekozen locaties in de gemeente de vredesboodschap 'Nooit meer oorlog'. Op de groene bezinningsplekken, op de begraafplaats, aan de Houtmarkt en op het oude kerkhof naast de kerk, komen door scholieren gemaakte keramieken klaprozen, vredesbanken en vredesgedichten in Cortenstaal. Ze trekken een spoor van aan het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis, over grafmonument van de familie Dumont op het oude kerkhof, naar een vredesbank en een vredesboom op de Houtmarkt. De huidige boom op de rotonde moet verdwijnen en is trouwens door de jongste storm zwaar beschadigd. Op de begraafplaats is een herdenkinsweide in aanleg. Er komen ook gedichten van Hagelanddichter Dany Rega. (HCH)