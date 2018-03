"Voetballen vond ik te doorsnee" JEFFIE VERSIN (17) AANGEDUID ALS CAPTAIN OP WK IJSHOCKEY CHRISTIAN HENNUY

16 maart 2018

02u37 0 Hoegaarden De Eden Hazard van het ijshockey woont in Hoegaarden. Jeffie Versin (17) is zopas gekroond tot kapitein voor het wereldkampioenschap ijshockey U18 in Turkije, dat loopt van 25 maart tot 2 april. "Voetballen heb ik nooit willen doen, dat vond ik te doorsnee", aldus Versin.

Vijf dagen per week vind je Versin terug op de schaatsbaan in Haasrode. Hij is een winger, een aanvaller in het ijshockey. "Op mijn vierde ben ik beginnen ijsschaatsen. Mijn zussen deden aan kunstschaatsen en dus was ik dikwijls bij hen", vertelt de 17-jarige die school loopt aan het Koninklijk Atheneum in Tienen. "Na hun trainingen was het de beurt aan de ijshockeyers. Fascinerend vond ik het. Veel interessanter dan kunstschaatsen en snelschaatsen."





Atletiek

Op zijn vijfde stapte hij naar de Chiefs Haasrode, en daar speelt hij nu nog steeds. "Met de eerste ploeg hebben we dit jaar de play-offs gehaald in de Benelux liga, de hoogste klasse", aldus een trotse Versin, die ook een mooie atletiekcarrière op zijn conto heeft staan. "Toen ik op de gemeenteschool van Hoegaarden zat, heb ik de atletiekveldloop in Mariadal zes keer gewonnen. Zo ben ik op mijn zevende ook begonnen met atletiek. In het begin waren de trainingen van beide sporten goed te combineren, maar op 12-jarige leeftijd heb ik moeten kiezen. Hoewel ik heel wat wedstrijden gewonnen heb en records behaalde, gaf een atletiekwedstrijd me veel meer stress. In een ijshockeyteam deel je die stress, wat veel aangenamer is. Dat heeft mijn definitieve keuze voor het ijshockey bepaald."





Zijn geliefde sport vraagt nochtans veel opofferingen. Op maandag traint Versin met het nationale team in Herentals of Turnhout, op dinsdagavond geeft hij les aan de jeugd in Haasrode, traint hij met de U19 én met de eerste ploeg. Op donderdag staat er een training met de U19 en de eerste ploeg van de Chiefs op de planning. En zijn weekends zitten volgepropt met minstens drie wedstrijden.





Kapitein

Al die inspanningen worden nu beloond, want zopas werd Versin aangeduid als kapitein voor de nationale U18 ploeg. "Op het wereldkampioenschap in Turkije ontmoeten we in onze divisie Mexico, Israël, Bulgarije, China Taipei en thuisploeg Turkije zelf", zegt Versin. "Uiteraard hopen we op winst."





Hoewel ijshockey doorgaans bekend staat als harde sport, is Versin nog nooit geblesseerd geraakt. "Wie voor het eerst komt kijken, is dikwijls verbaasd over de harde contacten. De spelers gaan ook regelmatig op de vuist, dat hoort erbij, maar het gebeurt minder dan je zou denken. We zijn goed ingepakt en dus goed beschermd", besluit Versin.