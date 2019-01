‘Veel minder rioleringsaansluitingen dan in officiële cijfers’ Christian Hennuy

12 januari 2019

De graad van rioleringsaansluitingen die via de website van VRT kan geconsulteerd worden lijkt op het eerste zicht in Hoegaarden goed te zitten, namelijk 74,83% aangesloten. “Dit cijfer moet echter met een korrel zout genomen worden, omdat projecten in uitvoering of planning al voor verworven worden aanzien, terwijl voor sommigen nog geen schup in de grond werd gestoken”, aldus Pieter Abts van Natuurpunt Hoegaarden.

“Maar ook in reeds gecollecteerde delen van de gemeente zijn nog niet alle huizen aangesloten op de riolering. Hier heeft de gemeente nochtans de verantwoordelijkheid om samen met Fluvius huishoudens te verplichten aan te sluiten en hen daar zo nodig bij te helpen. Reeds in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stak het toenmalige - en huidige - bestuur via haar verkiezingsfolder een pluim op haar hoed door het virtuele aansluitingscijfer op het rioleringsnetwerk naar voor te schuiven als een verwezenlijking. ‘We kunnen met enige fierheid stellen dat we in Vlaanderen één van de gemeenten met het hoogst ontdubbelde rioolnet zijn. Op dit ogenblik is al ongeveer 75 % van onze riolen gescheiden’ en ‘onze waterlopen zijn zuiver’, zo stond te lezen. In de praktijk ziet het er vandaag nochtans allemaal wat troebeler uit dan geschetst”, aldus Abts. Zo is Hoxem, een project in uitvoering, nog niet aangesloten, heeft Babelom al riolering van in de jaren ‘70 maar werd die nog niet aangesloten op een zuiveringsstation, heeft ook Meldert een oude riolering die niet is aangesloten op waterzuivering. Outgaarden is dan weer wel gecollecteerd maar daar zijn nog niet alle huizen aangesloten. In Sluizen is ook een niet aangesloten riolering. In respectievelijk Hauthem en Rommersom zijn de aansluitingen in aanbesteding en in ontwerp, maar nog niet uitgevoerd en dus niet werkzaam. Hoegaarden telt als landelijke gemeenten heel wat alleenstaande en geïsoleerde woningen. Die zijn ook niet aangesloten, maar er wordt ook geen beleid gevoerd rond IBA’s of individuele waterzuivering”, aldus Abts. Voor de kwaliteit van natuurgebieden is het belangrijk dat ze zuiver water ontvangen. “In Hoegaarden is dit net andersom en fungeren natuurgebieden zoals Rosdel, Meldertbos en Mene-en Jordaan als zuiveringsstation voor huishoudelijk afvalwater. De omgekeerde wereld, dus. De vuilvracht is zo groot dat ook de natuurgebieden dit niet meer verwerkt krijgen.Op sommige plaatsen is de beek ‘biologisch dood’ en is waardevolle moerasnatuur bedreigd of reeds verloren”, besluit Pieter Abts